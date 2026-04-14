Frankie Muniz PARALIZA a fans al revelar su episodio favorito de Malcolm el de en Medio

Tras años de que finalizó Malcolm el de en Medio, por fin Frankie Muniz reveló al público mexicano cuál ha sido su capitulo favorito de toda la serie que lo catapultó a la fama y sus palabras no solo sorprendieron sino que congenió con la de muchos fanas.

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Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield visitaron el foro de Venga la Alegría este martes 14 de abril 2026 como parte de su gira promocional del Revival: Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta y durante una charla con el Capi Peréz y Ricardo Casares, el protagonista de este proyecto expresó cuál ha sido el episodio que más disfruta.

¿Cuál es el capítulo favorito de Frankie Muniz en Malcolm el de en medio?

Frankie Muniz indicó que el episodio 20 de la segunda temporada es uno de los que más disfruta y este es identificado como el del Boliche donde cuenta con una de las icónicas escenas donde Malcolm toma muy frustrado la bola de boliche y con enojo camina por el carriel para poder derribar lo bolos, sin embargo, pese a la trampa aún así logra fallar, creando conmoción en Lois y burlas entre sus amigos.

Sin duda, este capitulo el cual es uno de los más épicos debido por las fallas que siempre atraviesa Malcolm también es uno de las favoritos del público por lo que su declaración no sorprendieron, ya que estás escenas son de las más queridas.