TV Azteca responde a Claudia Sheinbaum: es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión

En respuesta a las expresiones hechas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el día de hoy 25 de mayo 2026, Sergio Sepúlveda y el equipo de conductores de Venga La Alegría compartieron un comunicado. Aquí el documento completo donde se fija la postura de TV Azteca, misma que “trabaja para México y los mexicanos”.