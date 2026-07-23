Venga La Alegría | Programa 23 de julio 2026 Parte 1 | El abogado de Livia Brito explica sus alternativas, el papá de Ana Bárbara arremete contra su maternidad y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de julio 2026, parte 1: Gabriel Soto enfrenta cuestionamientos sobre Ana Carla Sinclair, las alternativas de Livia Brito tras la negativa del amparo; los años de prisión que enfrentarían los dueños del perrito Rocky, la primera detenida del caso de Dafne Quintos y la sentencia que recibirá el joven que mató a dos maestras en Michoacán; lo que debes saber de la ‘diarrea explosiva’ y la receta de marranitas de chicharrón.

También, Antero Ugalde reprueba a su hija Ana Bárbara como madre, Marjorie de Sousa revela si saldría con un hombre 20 años menor, Yuri lanzó un mensaje contundente a las de su generación y un asombroso cambio de imagen. Además, conmemoramos el Día del Paladar y Labio Hendido y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 22 de julio 2062. ¡Venga La Alegría!