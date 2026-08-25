El presunto robo de un pomerania en la GAM, identifican al responsable de robar autopartes en Benito Juárez y más; explicado Con Peras y Manzanas
Las imágenes que muestran el presunto robo de un pomerania en la GAM, el sujeto identificado por robar autopartes en Benito Juárez y otros casos impactantes, explicado Con Peras y Manzanas.
La mujer y la niña que fueron captadas cuando, presuntamente robaron a Bruno, un pomerania en la GAM; el sujeto que rompió el cristal de una camioneta en Tlalpan y el identificado como responsable del robo de autopartes en Benito Juárez.