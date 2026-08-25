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“Tengo miedo": Michelle admite que le preocupan los malos comentarios al salir de MasterChef 24/7

Aunque siempre ha dicho que no le afectan los ataques, Michelle dijo que sí le inquieta pensar en que sus actitudes en MasterChef 24/7 le traigan consecuencias.

Michelle es una de las participantes más polémicas de MasterChef 24/7, pero ya quiere redimirse y espera estar a tiempo de evitar la “funa” si llega a quedar eliminada. Y es que tal como se lo explicó a sus compañeros, si ha dicho que no le importan las críticas es porque así es su humor, pero en realidad sí le preocupa que su personalidad no sea comprendida.

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