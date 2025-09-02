¡'El Papi’ descubre que Rosario está viva! Revive el resumen de Rosario Tijeras 4 del lunes 1 de septiembre
Mientras Rosario se siente atraída por Gael, Rubí se conmueve con el amor de Domingo. Revive el resumen de Rosario Tijeras 4 del lunes 1 de septiembre y no pierdas detalle.
TV Azteca
Mientras Rosario se siente atraída por Gael, Rubí se conmueve con el amor de Domingo. ¡Ojo a la advertencia de ‘El Papi’! Revive el resumen de Rosario Tijeras 4 del lunes 1 de septiembre y no pierdas detalle.
Galerías y Notas Azteca UNO