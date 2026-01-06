Venga La Alegría | Programa 6 de enero 2026 Parte 2 | El castigo del Favorito por perder el año en el Sin Palabras

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de enero 2026, parte 2: Las recientes declaraciones de Patricio ‘N’, el juguete que marcó la infancia de Jorge Ortiz de Pinedo, el exigente duelo de baile entre ‘El Capi’ y Kecho, el Ultimátum, el Sin Palabras con polémicas incluidas y partimos la rosca de Reyes. Además, Los Récords de VLA, el reportaje de Lorena Della, el resumen del Exatlón y el castigo que recibió el Favorito tras perder el año en el Sin Palabras.