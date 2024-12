Selena Gomez confiesa que se inspiró en Kurt Cobain para su imagen en “Emilia Pérez”

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de Selena Gomez, pues reveló que su personaje en la polémica cinta “Emilia Pérez” está inspirado en el cantante Kurt Cobain, uno de sus más grandes ídolos musicales.

Durante una entrevista le preguntaron si el cabello rubio de su personaje “Jessi del Monte” representaba su admiración por el cantante de Nirvana y ella contestó: “Sí, de alguna manera eso es a lo que quería llegar”.

Selena platicó sobre “Montage Of Heck”, documental de 2015 sobre la vida de Kurt Cobain: “Lo he visto tal vez 10 veces. Es muy emotivo, pero realmente impactante. Sentí tantas cosas mirándolo. Aún estoy obsesionada con Kurt Cobain. Me teñí el cabello para tener el color exacto, las raíces, todo”.

Además, a principios de este 2024, la también cantante visitó el famoso programa de Jimmy Kimmel, donde también habló de su gran ídolo: “Mi mamá ponía todo tipo de música cuando yo estaba creciendo, y me obsesioné… creo que sé demasiado. Volvía a ver sus entrevistas, veía sus actuaciones, he visto su documental como 12 veces”.

En la cinta francesa, dirigida por Jacques Audiard, Selena interpreta a la esposa de un narcotraficante llamado ‘Manitas’ (Karla Sofia Gascón), quien cambia su apariencia a la de una mujer luego de someterse a cirugías estéticas.

Recordemos que “Emilia Pérez”, cinta que llegará a las salas de cine mexicanas el 23 de enero, rompió un récord al recibir diez nominaciones a los Globos de Oro entre los cuales se incluyen Mejor Director y Mejor Película de Comedia o Musical.