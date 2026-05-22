¿Trampa? ¡Flor Rubio explota en el Sin Palabras por un muy polémico punto!

El mejor juego del mundo mundial se jugó con punto doble y las emociones llegaron al límite. Flor Rubio reclamó con todo un punto crucial para el Pueblo, pues alegó ante el juez del Sin Palabras que ella habría dicho la respuesta antes que nadie. ¡Revive el juego completo del 22 de mayo 2026 y saca tus conclusiones!