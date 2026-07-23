Venga La Alegría | Programa 23 de julio 2026 Parte 2 | El baby shower del Capi, el insólito mensaje de Ricardo Casares en el Sin Palabras y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de julio 2026, parte 2: Javier Bardem ofrece disculpas a la afición argentina, Gerardo Rincón explica si Adri Toval o Ángel Muñoz enfrentarían problemas legales por los rumores sobre Antero Ugalde y el reportaje de Samantha Nuñez.

También aprendimos de arte latte, ‘Les Clowns’ nos asombraron con su show, los mejores momentos del tercer programa de Survivor México La Reliquia en Llamas y el baby shower que le preparamos al Capi y a Itzel. Además, jugamos Desconectados, El Reto y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!