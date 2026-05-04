Temblor hoy lunes 4 de mayo DESATA memes en redes y usuarios se quejan de la alerta sísmica

El temblor de hoy 4 de mayo de 2026, registrado a las 9:19 am, desató una ola de memes luego de que usuarios en redes sociales reportaran fallos en la alerta sísmica. Aunque el Servicio Sismológico Nacional reveló de forma preliminar que el sismo fue de magnitud 6.0, muchos señalaron que fue imperceptible. Es por eso que, en medio de la discusión, compartimos los mejores memes para curarte este trago amargo.

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Los mejores memes que dejó el temblor de hoy

Los mexicanos nos caracterizamos por nuestro humor, y el sismo de hoy lo reafirma, pues los mejores memes ya circulan en redes sociales acumulando miles de likes:

Supuestamente, los teléfonos ya deben avisar que un sismo está en progreso en la Ciudad de México. Sin embargo, muchos usuarios reportaron que sus dispositivos nunca sonaron con la alerta sísmica.

Aunque escuchar la alerta sísmica para muchos es algo atemorizante, se sabe que esta salva vidas, por lo que muchos se mantienen preocupados por las fallas que hubo en los celulares.

Apenas voy llegando al trabajo ni preparar el café me dejan y ya estoy así #Sismo pic.twitter.com/tx1Ig4Xdi4 — Gustavo 🇲🇽 (Efrain Juarez's Version) (@isra_gustavo) May 4, 2026

A muchos los agarró despertando, desayunando o yendo de camino al trabajo, por lo que los mexicanos aprovechamos para reírnos de la situación, pues apenas es lunes y ya amanecimos bravas.

¿Hablo a la oficina? Hoy no voy a trabajar porque...sonó la #AlertaSismica pic.twitter.com/zT0cpwf9O7 — Antonio (@TonyMontoya_) May 4, 2026

Los mexicanos somos muy trabajadores, pero a muchos les dan ganas de ya no ir a trabajar luego de un fuerte susto.

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