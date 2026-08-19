¡Exclusiva! Pamela Cortés entrevistó a los protagonistas de The Shards, la nueva y polémica serie de Disney
Homer Gere y Kaia Gerber, platicaron en exclusiva con Pamela Cortés sobre el estreno de The Shards, la serie de Disney que está dando mucho de qué hablar.
Pamela Cortés platicó en exclusiva con Homer Gere y Kaia Gerber, quienes encabezan el elenco de The Shards, la serie ambientada a inicios de los años ochenta que retrata la vida llena de excesos de unos jóvenes adinerados y privilegiados. ¡No pierdas detalle!