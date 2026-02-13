¿Cómo se transforma el amor de pareja al paso del tiempo? ¡Checa el experimento social ‘Amor viejo, amor joven’!

El amor tiene muchas formas de expresarse y una de ellas es a través del tiempo, de la confianza y de las experiencias compartidas. Por eso, preparamos un experimento donde distintas parejas nos mostraron su propia manera de amar. Al final, estas parejas de enamorados nos demostraron que el amor se transforma, se trabaja y se fortalece con confianza, cariño y tiempo. ¡Amor viejo, amor joven!