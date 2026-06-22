¿Otra rivalidad? Luis asegura que Ismael, el nuevo participante de MasterChef 24/7, le hizo una grosería (VIDEO)

El ambiente en MasterChef 24/7 está tenso por el ingreso de Ismael y Nora, dos cocineros que se unen a la competencia y que vienen dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias. Y es que además de que no se esperaban tener nuevos compañeros, hay quienes dudan si podrán llevarse bien con ellos, justo como le pasó a Luis, quien está molesto con el llamado “Perro del mal” porque aparentemente tuvo un gesto poco educado con él.