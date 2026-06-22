Flor comparte sus mejores consejos para hacer tortillas de maíz a mano al estilo MasterChef 24/7 (VIDEO)

La semana 6 de MasterChef 24/7 arrancó con todo y los cocineros ya tuvieron un reto exprés en el que ganó Nora, la nueva participante. También hubo una clase magistral para hacer tortillas, pues la Chef Isabel Carvajal les advirtió que ya no pueden cometer más errores y una de las que lo entendió desde el primer minuto fue Flor, quien se lució con todos los conocimientos que tiene de esta comida mexicana.