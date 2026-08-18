Venga La Alegría | Programa 18 de agosto 2026 Parte 1 | Las “venganzas” de los cocineros de MasterChef 24/7, los mejores juegos, exclusivas y más
Disfruta aquí la primera parte de Venga La Alegría, en este martes 18 de agosto. Tenemos los mejores juegos, notas de espectáculos y análisis de realities.
No te puedes perder las mejores exclusivas del espectáculo, juegos como el "¿Qué es eso?” y análisis de todo lo que ocurrió en MasterChef 24/7. Aquí está la primera parte de la emisión completa de Venga La Alegría para este martes 18 de agosto.