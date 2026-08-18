¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 HOY 18 de agosto? Los cocineros hacen sus apuestas con “los más débiles”

Solo los mejores podrán llegar a la final de MasterChef 24/7 y a partir de este martes 18 de agosto, comienzan las eliminaciones cada tercer día. Y como era de esperarse, los cocineros están muy intrigados por lo que pasará, así que Carmen y Julio no perdieron la oportunidad de hablar sobre este tema y hacer sus pronósticos. Sorpresivamente, la que piensan que ya puede irse por su nivel de cocina es Claudia o Antrax, por el fuerte accidente que sufrió, mientras que ven en Ixdit un duro rival porque saben que tiene muy buen sazón.