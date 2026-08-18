“En la cocina no hay géneros": Julio justifica sus estrategias contra Michelle en MasterChef 24/7

Lancer sigue teniendo problemas con “Las Divas” y ahora el que está molesto por su actitud es Julio, quien puso en evidencia lo mucho que le molestó que lo señalaran por querer quitarle su lugar en el balcón a Michelle. Y es que desde su perspectiva, en la cocina hay mujeres sumamente capaces, por lo que le parece absurdo que su compañero se diga “defensor” si él también se dedica a molestar a Carmen en MasterChef 24/7.