Michelle le pide a Lancer que haga tregua con Carmen en MasterChef 24/7 para cumplir una importante misión

Lancer está más que decidido a “desquitarse” con Carmen por todos los conflictos que han tenido en el Mundo MasterChef 24/7 y pasó un buen rato tratando de fastidiarla con ruidos. Sin embargo, los cocineros recibieron indicaciones para preparar la comida de sus invitados y Michelle decidió ponerle un alto a esta batalla, al menos en lo que dura la dinámica especial.