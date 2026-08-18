Así fue el reto exprés de carretillas que hizo sudar a los cocineros de MasterChef 24/7: VIDEO
Al final, Lancer logró imponerse en una prueba que puso al límite a todos los cocineros
La Chef Isabel Carvajal puso a prueba la resistencia de los cocineros que llegaron llegar a la última etapa de MasterChef 24/7 con una prueba en donde las ‘carretillas’ humanas, los jitomates, las peleas y hasta las lesiones se convirtieron en los grandes protagonistas... ¡revive cada momento de este reto exprés ganado por Lancer!