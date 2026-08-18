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Venga La Alegría | Programa 18 de agosto 2026 Parte 2 | La presentación de Fernando Lozada como Granjero, el Sin Palabras y más

Disfruta la segunda parte de Venga La Alegría, en este martes 18 de agosto. Hoy se reveló a Fernando Lozada como Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada.

Además de la gran revelación de Fernando Lozada como Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada, tenemos el Sin Palabras y el mejor análisis de Survivor México La Reliquia En Llamas. Aquí está la segunda parte de la emisión completa de Venga La Alegría, este martes 18 de agosto.

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