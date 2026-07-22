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¡Erick Castro va por un sueño! Llega a Survivor México La Reliquia en Llamas con una poderosa motivación

Aunque no sabe nadar, Erick Castro está decidido a superar cualquier obstáculo para cumplir un sueño y dedicarle esta aventura a su hija.

Erick Castro llega a Survivor México La Reliquia en Llamas con una historia de esfuerzo y una gran motivación. A pesar de reconocer que no sabe nadar, asegura que eso no será un impedimento para darlo todo en cada reto y demostrar que puede superar cualquier adversidad. Su mayor impulso es cumplir uno de sus sueños más importantes y regalarle a su hija un recuerdo inolvidable, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia dentro de la competencia. Con determinación y ganas de salir adelante, Erick buscará demostrar que la actitud puede ser tan importante como la fuerza física en la isla.

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