En clase de MasterChef 24/7: el tip de la Chef Isabel para lograr un perfecto chile relleno capeado (VIDEO)

Este miércoles de “Batalla por Equipos” en MasterChef 24/7 los cocineros tuvieron clase con la “Maestra del fuego” Isabel Carvajal. La Chef les enseñó a los participantes cómo elaborar chiles rellenos y sus complementos como arroz rojo. Además, la experta en comida tradicional mexicana les dio un tip para lograr un perfecto capeado.