¿Cambio de bando en MasterChef 24/7? Lancer recibe la bienvenida oficial al cuarto de Las Guapas del Barrio (VIDEO)

Lancer se cambió de cuarto y se integró a la habitación en la que se encuentran Las Guapas del Barrio. Flor fue la encargada de darle al cocinero de MasterChef 24/7 la bienvenida oficial, además de darle las instrucciones pertinentes sobre la convivencia. Ahora que su relación con Michelle terminó, el participante dormirá acompañado de Jazmín, Claudia, Ixdit y Emmanuel. ¿Significará un cambio de bando?