Venga la salsa: Reto de baile entre los conductores de Venga la Alegría fin de semana

En la emisión de este sábado 9 de mayo 2026 de Venga la Alegría fin de semana Nicky, Esme, Olga y Rey Grupero se enfrentaron en la pista de baile para demostrar sus mejores pasos de salsa pues en el jurado se encntraba el reconocido salsero Willie González y el cantante venezolano Armando Davalillo. Descubre quíen logró conquistar a los jueces.