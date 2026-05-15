Venga la salsa: Reto de baile entre los conductores de Venga la Alegría fin de semana
El foro de Venga la Alegría se prendió con los mejores pasos de salsa que demostraron los conductores en el escenario.
En la emisión de este sábado 9 de mayo 2026 de Venga la Alegría fin de semana Nicky, Esme, Olga y Rey Grupero se enfrentaron en la pista de baile para demostrar sus mejores pasos de salsa pues en el jurado se encntraba el reconocido salsero Willie González y el cantante venezolano Armando Davalillo. Descubre quíen logró conquistar a los jueces.