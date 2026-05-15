Miss Alegría: Reporteras del deporte y tres eliminadas

Este 15 de mayo vivimos grandes emociones en el reality más tierno de la televisión. Y es que las participantes de Miss Alegría nos asombraron con las entrevistas que hicieron a varios deportistas de diferentes disciplinas: desde lucha libre hasta patinaje artístico, pasando por artes marciales, fútbol y mucho más. Sin embargo, tres participantes tuvieron que abandonar la competición: Paola, Fernanda y Scarlett. ¡No dejes de apoyar a tu favorita!