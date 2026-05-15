Zahie Téllez y los ‘Maestros del Fuego’ se alistan para enseñar sus mejores recetas a los participantes de MasterChef 24/7

La Chef Zahie Téllez visitó el foro de Venga la Alegría fin de semana para hablar del nuevo formato 24/7 y todo lo que se verá en esta nueva temporada, con ella, también destacó la presencia de los chefs Isabel Carbajal, Lili Cuéllar y Édgar Núñez quienes serán los “Maestros del Fuego” y los participantes no lleguen con presentaciones simples aante loss jueces.