Venga La Alegría | Programa 15 de mayo 2026 Parte 1 | Celebramos el Día del Maestro y las mejores noticias del espectáculo
Este 15 de mayo celebramos a todos los maestros en su día, con reportajes especiales para homenajearlos, frases icónicas, música y consejos de moda para las maestras más bellas.
Julián Gil reacciona a las fotos virales creadas con Inteligencia Artificial de él junto a su hijo y a Marjorie de Sousa, ¿hay responsabilidad de que él conviva con su hijo? Por otra parte Enrique Guzmán habla ante los medios de comunicación sobre la posibilidad de ser bisabuelo y se muestra muy ilusionado. Conocimos más de Don Alberto, el abuelito viral de TikTok que sigue dando clases de arquitectura. Anota todos los ingredientes para hacer unos sopes con exquisitos cortes de carne acompañados de una salsa deliciosa.