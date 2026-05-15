¡Conoce al primer participante de MasterChef 24/7! Así lo anunciaron Flor Rubio y Viviann Baeza
Después de 24 horas de emociones intensas, muchos sabor y cerrada competencia, Flor Rubio y Viviann Baeza anunciaron al primer participante de MasterChef 24/7.
Tras conquistar al público con su carisma y dotes culinarios durante el reto de 24 horas, Flor Rubio y Viviann Baeza fueron las encargadas de anunciar al primer participante de MasterChef 24/7: Julio Vázquez. ¡Revive todas las emociones de la cocina más famosa de México!