ÚLTIMA HORA: Viviann Baeza se va de Venga La Alegría. Esto es lo que se sabe

Este sábado 11 de julio recibimos una noticia totalmente sorpresiva para el público que todas las mañanas disfruta Venga La Alegría: Viviann Baeza se va del matutino.

El anuncio se dio durante la transmisión del partido de Noruega vs. Inglaterra. Sin embargo, existe un motivo muy preciso para la ausencia de la conductora y cantante: será parte de Survivor México La Reliquia En Llamas.

Por qué Viviann Baeza se va de Venga La Alegría

Oficialmente, se ha revelado que Viviann Baeza será una de los 16 nuevos sobrevivientes que conformarán Survivor México La Reliquia En Llamas. En esta edición del reality, todos los sobrevivientes estarán por primera vez en las playas de Survivor.

El gran estreno de Survivor México La Reliquia En Llamas será el 20 de julio de 2026, a las 6:30 de la tarde por Azteca UNO. En los próximos días se anunciará la identidad del resto de los sobrevivientes. Pero, si estás acostumbrado a echarle porras al Equipo del Pueblo del Sin Palabras, ya tienes un "gallo" dentro de la competencia.

Ya conocemos a Viviann como cantante y también como conductora, pero ahora sabremos qué tan buena es para "sobrevivir" dentro de condiciones extremas donde sus habilidades son puestas al límite y las alianzas se escriben y renuevan día con día.

Cuándo entró Viviann Baeza a Venga La Alegría

Viviann Baeza se integró a Venga La Alegría el 7 de enero de 2025, y de inmediato el público la adoptó como una figura profundamente apreciada. Su carisma natural, espectacular voz y buen humor, le ganaron un lugar irremplazable entre los conductores del programa matutino. También se volvió una pieza clave en los triunfos en el Equipo del Pueblo del Sin Palabras.

Además de su faceta como conductora, Viviann tiene una exitosa carrera como cantante, la cual nació en reality shows como La Academia Kids; de hecho, antes de formar parte del equipo de conductores, fue la ganadora de La Academia VLA. Su especialidad es el género del regional mexicano y entre sus principales temas se encuentran "Q agüite" y "¿Ardida quién?"; esta última la interpreta con María León.