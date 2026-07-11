Lista completa de Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas
Ha llegado el momento de conocer quiénes serán los nuevos integrantes del reality más extremo: Survivor México La Reliquia en Llamas
De la mano del emblemático conductor Carlos Guerrero "Warrior", se ha confirmado que esta edición marcará un borrón y cuenta nueva para la franquicia. "Warrior" adelantó que "La Reliquia en Llamas" contará con un elenco integrado por 16 nuevos sobrevivientes, con la particularidad de que ninguno de ellos ha competido previamente en las playas del reality.
Esta estrategia busca renovar por completo la dinámica de la competencia, obligando a los participantes a escribir su propia historia desde el primer día, sin alianzas previas ni pasados compartidos.
¿Quiénes son los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas?
Durante la transmisión del partido de Noruega Vs. Inglaterra, se dieron a conocer a los primeros 4 Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas. Estos son:
Viviann Baeza
Shada Hernández
Sahit Sosa
Julio Camejo
¿Cuándo y dónde ver el gran estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas?
Para aquellos que deseen conocer la identidad completa de los competidores y descubrir los misterios que envolverán a esta entrega, la cita ya está pactada, sin embargo te recomendamos mantenerte atenta a las redes sociales y los programas de Azteca UNO, que podrás ir conociendo más información al respecto..
La nueva temporada llegará oficialmente a las pantallas de la televisión mexicana el próximo lunes 20 de julio de 2026 a través de la señal principal de Azteca Uno. Con escenarios completamente renovados y pruebas físicas que prometen llevar al límite a los debutantes, la batalla por la supervivencia está lista para comenzar.