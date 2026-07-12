Conoce más de Shada Hernández, la Sobreviviente confirmada de Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas llega este 2026 con una nueva temporada llena de nuevos desafíos, alianzas y estrategias. Entre los nuevos Sobrevivientes fue confirmada Shada Hernández, la modelo e ingeniera química que participó en el reality La Isla: Desafío Grecia y Turquía en 2024, logrando muy buenos resultados al ser una de las finalistas.

Ella es Shada Hernández, la nueva Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Shada Hernández es una ingeniera química, modelo y creadora de contenido mexicana que ganó popularidad tras su participación en La Isla, reality de TV Azteca en el que destacó por su fortaleza física y llegó hasta las últimas etapas de la competencia. Nacida el 21 de mayo de 2000 en la Ciudad de México, combina su formación profesional con una carrera en el modelaje.

En las redes sociales comparte contenido sobre ejercicio, estilo de vida, moda y viajes. Antes de consolidarse en los realities, participó en el programa Enamorándonos, aunque fue su desempeño en La Isla el que la convirtió en una de las concursantes más reconocidas por el público. Su disciplina, resistencia y actitud competitiva la han posicionado como una de las figuras emergentes del entretenimiento en México.

Actualmente, Shada continúa desarrollando su carrera como influencer y personalidad de televisión, mientras mantiene una comunidad de seguidores que sigue de cerca sus proyectos y estilo de vida: en Instagram suma 234 mil seguidores. Y ahora, es una de las Sobrevivientes que buscará conquistar Survivor México La Reliquia en Llamas.

Su participación en La Isla fue la que le dio mayor exposición nacional.

Cuándo y a qué hora se estrena Survivor México La Reliquia en Llamas

La nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas llegará a la pantalla de TV Azteca el próximo 20 de julio de 2026, con una edición que promete elevar la exigencia de la competencia. Escenarios completamente renovados, desafíos físicos de mayor intensidad y una lucha constante por la supervivencia marcarán el inicio del reality, que se estrenará a las 6:30 de la tarde.

En esta nueva entrega, los participantes deberán enfrentarse a las condiciones de un entorno natural con recursos limitados, mientras ponen a prueba su resistencia física, fortaleza mental y capacidad estratégica para mantenerse en la competencia y evitar la eliminación.

Hasta ahora, se ha confirmado que serán 16 Sobrevivientes quienes buscarán conquistar el título de esta temporada. Además, Carlos Guerrero "Warrior" volverá como conductor del programa, encargado de guiar las pruebas y acompañar a los competidores en cada etapa de una aventura que promete estar llena de intensidad y giros inesperados.