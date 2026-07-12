TODO sobre Julio Camejo: el nuevo Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Este sábado fue confirmado Julio Camejo como el nuevo Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas. El actor es uno de los cubanos más queridos en México, y después de su paso por MasterChef Celebrity y La Isla, ahora buscará la victoria en el reality de supervivencia. Conoce todo sobre el modelo que ha conquistado la televisión mexicana con su carisma.

Descubre TODO de Julio Camejo, el nuevo Sobriviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Julio Camejo nació en La Habana, Cuba: su nombre real es Julio Antonio Sánchez González. El actor encontró en México el escenario ideal para desarrollar una carrera que lo ha llevado a participar en exitosas telenovelas, realities y proyectos teatrales. Estudió en la Escuela Nacional de Arte y en la Escuela Superior de Arte de su nación natal, donde se sabe que se formó como bailarín, acróbata y músico.

Su debut en las telenovelas llegó a finales de la década de los noventa y, desde entonces, ha formado parte de destacadas producciones que le han permitido consolidarse como uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica.

Además de su trabajo como actor, ha demostrado su versatilidad al participar en programas de competencia en TV Azteca como MasterChef Celebrity México en 2022 y La Isla en 2023, donde ha mostrado una faceta más cercana al público. Con una carrera de más de dos décadas, el artista continúa vigente en el entretenimiento latinoamericano gracias a su experiencia, carisma y capacidad para reinventarse.

Cuándo y a qué hora ver el estreno de Survivor México 2026

Survivor México La Reliquia en Llamas se estrenará el próximo lunes 20 de julio de 2026 en punto de las 6:30 pm. Con escenarios completamente renovados, rostros nuevos y pruebas físicas que prometen llevar al límite a los Sobrevivientes, la batalla está lista para comenzar.

En total serán 16 los Sobrevivientes que buscarán llegar hasta la final de Survivor México La Reliquia en Llamas, quienes serán guiados por Carlos Guerrero "Warrior" como el conductor. En el reality show de supervivencia y estrategia, el nuevo grupo de participantes vivirá durante varias semanas en un entorno natural, con recursos muy limitados, mientras compiten en desafíos físicos y mentales para evitar ser eliminados.