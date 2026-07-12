Descubre más de Sahit Sosa, el nuevo Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

La aventura comienza para Sahit Sosa como el nuevo Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas. El actor fue confirmado entre los primeros cuatro participantes de la competencia que une fuerza, estrategia y resistencia. Descubre más del modelo que buscatá conquistar el reality que regresa a TV Azteca con innovadores retos y grandes desafíos.

Sahit Sosa, confirmado como Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Sahit Sosa es un actor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco. Comenzó su carrera como actor de telenovelas, y a lo largo de su trayectoria se ha consolidado como uno de los rostros recurrentes de la televisión, gracias a su participación también en exitosas series, producciones tanto en México como en Estados Unidos.

Su trayectoria comenzó con proyectos como Perseguidos, pero fue su interpretación de Ernesto Gamboa en El Señor de los Cielos la que le dio mayor proyección entre el público. Posteriormente formó parte de otras producciones con las que demostró versatilidad en distintos géneros televisivos.

Además de la actuación, Sahit Sosa ha desarrollado una carrera como modelo y ha participado en realities, experiencia que ahora pondrá a prueba como integrante de Survivor México La Reliquia en Llamas, donde buscará destacar no solo por su condición física, sino también por su estrategia y capacidad de adaptación en una de las competencias más exigentes de la televisión mexicana.

Fecha y hora del gran estreno de Survivor México 2026

La temporada 2026 del reality de supervivencia llegará a TV Azteca el próximo lunes 20 de julio de 2026. Escenarios completamente renovados, desafíos físicos de mayor intensidad y una lucha constante por la supervivencia marcarán el inicio del reality, que se estrenará en punto de las 6:30 pm.

Serán 16 los Sobrevivientes que buscarán llegar hasta la final de Survivor México La Reliquia en Llamas. El programa será conducido por Carlos Guerrero "Warrior", quien guiará en las exigentes pruebas a aquellos que se mantengan en la competencia. En esta nueva entrega, los participantes deberán enfrentarse a las condiciones de un entorno natural con recursos limitados, mientras ponen a prueba su resistencia física, fortaleza mental y capacidad estratégica para mantenerse en la competencia y evitar la eliminación.