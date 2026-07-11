¡Última hora! Ella es Viviann Baeza, confirmada como Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas está por comenzar y la competencia ya dio a conocer los nombres de los Sobrevivientes que formarán parte de la competencia en este 2026. De última hora, Viviann Baeza, la conductora de Venga la Alegría, fue confirmada como una de las concursantes que buscará llevarse la victoria del reality show de supervivencia y estrategia.

Ella es Viviann Baeza, confirmada en Survivor México La Reliquia en Llamas

Viviann Baeza es una cantante, compositora, conductora y creadora de contenido originaria de Querétaro. Ha construido una carrera que combina la música regional mexicana con la televisión, luego de darse a conocer desde niña en importantes realities, como la primera generación de La Academia Kids, donde destacó por su talento vocal.

La actual conductora de Venga la Alegría participó también en La Voz, en el que llegó a la final del equipo de Belinda, lo que la catapultó a la fama y le permitió desarrollar su carrera en el género del regional mexicano.

Además de su faceta musical, ha incursionado en la conducción, destacándose en programas como Aquí el que no cae, resbala y Azteca Play Music. En enero de 2025, fue anunciada como la nueva conductora del popular programa matutino, después de haber suplido temporalmente a Jimena Longoria durante su embarazo. Su carisma frente a las cámaras y la buena respuesta del público hicieron que se integrara de manera permanente al elenco.

La formación académica de la nueva Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas incluye estudios de Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento en la Universidad Bancaria Universal.

Fecha y hora del gran estreno de Survivor México 2026

La temporada 2026 del reality de supervivencia llegará a TV Azteca el próximo lunes 20 de julio de 2026. Con escenarios completamente renovados y pruebas físicas que prometen llevar al límite a los Sobrevivientes, la batalla está lista para comenzar en punto de las 6:30 pm.

En el reality show de supervivencia y estrategia, el nuevo grupo de participantes vivirá durante varias semanas en un entorno natural, con recursos muy limitados, mientras compiten en desafíos físicos y mentales para evitar ser eliminados.

Hasta el momento, se sabe que en total serán 16 los Sobrevivientes que buscarán llegar hasta la final de Survivor México La Reliquia en Llamas. Lo que sí está confirmadísimo es la participación de Carlos Guerrero "Warrior" como el conductor, quien guiará en las exigentes pruebas a aquellos que se mantengan en la competencia.