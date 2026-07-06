Daniela cuenta cómo empezó su pasión por la cocina y todo lo que pasó antes de MasterChef 24/7 (VIDEO)

El paso de Daniela por MasterChef 24/7 ha tenido errores y aciertos, pero lo que la cocinera nunca pierde es el entusiasmo que siente por la cocina. Y es que tal como le contó a la Chef Isabel Carvajal, este interés empezó desde hace varios años, cuando estudió gastronomía por un tiempo y luego pudo trabajar en un pequeño restaurante familiar en Italia. Tras esta experiencia se alejó un poco de todo el mundo culinario, pero la pandemia la llevó a reconectar con esta faceta y emprendió un negocio de tamales junto a su novio Diego.