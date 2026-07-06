"¡Quiero apoyar muchísimo al equipo femenil!”, Karla Souza reflexiona sobre México en el Mundial
Previo al partido de México vs Inglaterra en el Mundial, Karla Souza compartió una importante reflexión sobre el combinado femenil y su próxima participación mundialista.
Karla Souza revela que una de sus hijas es fanática del futbol, aunque confesó una mala experiencia en la cancha que le permitió tener una importante reflexión. Así vivió la actriz el partido de México vs Inglaterra recordando a sus seres queridos quienes la acompañan desde el cielo.