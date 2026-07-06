“Fui a terapia desde que tengo 14 años”, Itatí Cantoral habla sin filtros sobre la salud mental

Itatí Cantoral se sumó a la lista de famosos que han hablado abiertamente sobre el cuidado de la salud mental para mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Además, la actriz se pronunció sobre el impacto de las redes sociales y compartió que se prepara para tomar unas vacaciones para acompañar a su hija en un curso de música en Boston. ¡Ojo a la sorpresa que prepara la hija de Itatí Cantoral con Cumbia Pedregal!