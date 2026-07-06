“Fui a terapia desde que tengo 14 años”, Itatí Cantoral habla sin filtros sobre la salud mental
Luego de pronunciarse en favor de tomar terapia para cuidar la salud mental, Itatí Cantoral reveló lo que su hija prepara en su naciente carrera musical.
Itatí Cantoral se sumó a la lista de famosos que han hablado abiertamente sobre el cuidado de la salud mental para mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Además, la actriz se pronunció sobre el impacto de las redes sociales y compartió que se prepara para tomar unas vacaciones para acompañar a su hija en un curso de música en Boston. ¡Ojo a la sorpresa que prepara la hija de Itatí Cantoral con Cumbia Pedregal!