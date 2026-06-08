¡Zafarrancho con caídas y empujones! Esto pasó con Kenia Os en el aeropuerto de la CDMX

Como ocurre en cada aparición de Kenia Os, su llegada al aeropuerto generó gran expectación y, aunque su equipo de seguridad intentó despistar a los medios, la prensa la captó y comenzaron a preguntarle sobre su salud y peso pluma. Sin embargo, en segundo llegarían los empujones y el zafarrancho; gente de seguridad y prensa terminaron en el piso. Minutos después, Kenia Os se pronunció en redes sociales.