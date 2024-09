Estos son los años que dura una deuda en el Buró de Crédito

Siempre es una buena idea desarrollar planes sensatos en la índole económica como también procurar ser racionales en las perspectivas de gastos y proyecciones. Claro que para ello a veces hace falta disponer de saberes que suman y aporten tranquilidad, y dentro de esa premisa se puede situar el conocer sobre los años que termina durando una deuda en el Buró de Crédito.

Empecemos antes dando un poco de contexto: con esto nos referimos a la entidad que va recopilando información sobre el historial crediticio que tienen las personas físicas. Consideremos que si te encuentras dentro del listado puede terminar de ser un obstáculo para nuevos financiamientos, pues las entidades bancarias tienen en cuenta esa data para evaluar el tipo de riesgo para otorgarte un crédito o no.

Vale la pena saber que si te encuentras dentro de este espacio no es algo descomunalmente grave. Digamos que no es lo ideal, pero la realidad es que no es una señal tremendamente mala. Si puedes evitarlo mejor pero claro, es también verdad que a veces hay que situarse en este lugar a partir de ciertos gastos abultados a hacer. Dicho esto, vamos con las precisiones que varían en función del caso.

¿Cuántos años dura una deuda en el Buró de Crédito?

Las deudas que no excedan lo equivalente a 25 UDIS (que equivalen a 206,23 pesos) son erradicadas del historial crediticio luego de 1 año como los pagos no realizados de entre 25 y 500 UDIS (equivalentes a Unidades de Inversión) se borran después de 2 años.

Las deudas superiores a 500 y hasta 1000 UDIS se mantienen registradas por 4 años como las que sobrepasen los 1000 UDIS pero no alcancen los 400.000 quedan en el registro por 6 años, salvo que se encuentren involucradas en litigios judiciales o casos de fraude. Y claro, ten en cuenta que pueden presentarse acciones legales por no hacer los pagos correspondientes, así que intenta tomar cartas en el asunto cuanto antes.