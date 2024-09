El paso del tiempo tiende a dejar sobre su huella sobre la anatomía de alguna u otra manera. Este es un proceso que todas las personas atraviesan y no hay manera de escapar de esa situación. Ahora bien, ante este caso se puede intentar desarrollar mecanismos que sumen a tu bienestar o abrazar hábitos como acciones que colaboren poco y nada. Dicho esto, procuremos hablar sobre el jugo que debes tomarte por las mañanas para aumentar el colágeno y mantenerte joven.

Seguramente has podido comprobar que el correr de los años ha tratado bien a ciertas personas antes que otras. Esto obedece a distintas razones y claro que la genética tiene su influencia pues esta instancias por hechos que escapan de nuestro control y dictaminan su parecer sobre la imagen. Ahora bien, además de esta situación existen acciones sanos o insanos que terminan de tener su incidencia: el consumo con frecuencia o no de sustancias nocivas tales como tabaco o alcohol, los hábitos de sueño, el estrés al que te expones, las actividades físicas o recreativas que desarrolles, tu responsabilidad diaria y demás contribuyen.

A esto hay que sumarle el espíritu y apertura mental que tengas. Esto se explica de una manera muy sencilla: no siempre hacemos las cosas bien y hace falta comprender y escuchar a alguien que nos dé una advertencia o una mirada que puede sumar a nuestro bienestar como claro, saber mirarse ante el espejo y procurar corregir aquellas acciones que no colaboran a tener una buena calidad de vida. Y claro, también la curiosidad hace su aporte así que vamos con algo muy valioso.

¿Cuál es el jugo que debes tomarte por las mañanas para aumentar el colágeno y mantenerte joven?

La clave pasa por hacer un jugo que requiere de los siguientes ingredientes: 1 taza de espinacas frescas, 1 plátano maduro, media taza de fresas o arándanos, 1 cucharada de semillas de chía o linaza, 1 de polvo de colágeno (en este caso opcional), 1 taza de agua o leche vegetal y miel a tu antojo.

Para la preparación no hay instancias complejas: empieza por lavar bien las espinacas como las frutas para después colocar todos los ingredientes en la licuadora. Hecho esto es momento de licuar hasta terminar de obtener una mezcla suave como también homogénea y hecho eso es momento de servir de inmediato para terminar de aprovechar los nutrientes que acarrea. Ahora bien, esto no es suficiente pues los expertos recomiendan la ingesta de pollo, pavo, salmón, claras de nuevo o pimientos rojos, pues todos cuentan con vitamina C.