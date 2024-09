Enrique Guzmán explota ante noticia de no ser abuelo del hijo de Mayela Laguna

Después de que Mayela Laguna confirmara que la prueba paternidad de su hijo con Luis Enrique Guzmán salió negativa, Enrique Guzmán dio fuertes declaraciones sobre la polémica que enfrentó su hijo con todo este asunto. Al principio demostró su rechazo para hablar con la prensa sobre este tema, pero después fue muy claro con sus palabras:

"¡No, no, no te metas... esas son ching*d#$as!”, declaró el rockero visiblemente molesto ante la pregunta de uno de los reporteros presentes. Pero ante la insistencia de los miembros de la prensa, agregó: “Te suplico que no me molestes, con todo respeto. No quiero hablar del tema, no quiero saber nada”.

Entre los dimes y diretes, se dijo que él fue quien por primera vez puso en duda el origen biológico de Apolo, ya que no se parecía a los demás integrantes de la familia, por lo que se limitó a contestar: “No es cierto, yo no hice nada, no te preocupes, no quiero hablar más del asunto”.

Para finalizar sus declaraciones, Enrique Guzmán fue muy directo acerca de lo que piensa de Mayela Laguna y el pequeño Apolo: “Esa señorita para mí se le borró todo el telón, no existe, no existe el niño, no existe nadie”.