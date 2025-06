Flor Rubio fuera de Venga la Alegría: ¿quién es su pareja actualmente?

Flor Rubio, una de las conductoras más queridas del famoso programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría, vive actualmente con su pareja Rafael Martínez, quien, según lo revelado por la misma conductora, la hace muy feliz.

Rafael es conocido por su trabajo como productor y es hermano de la fallecida periodista María Bárbara Martínez. Durante la última década ha sido un apoyo incondicional para la Flor Rubio.

“Con Rafael me siento segura, me siento apoyada, me siento libre, me siento muy mujer, me siento muy deseada, me siento muy amada. Cuando yo salgo todos los días de la casa me siento contenta de saber que es mi pareja”, declaró la conductora el 14 de febrero de 2023, cuando recibió una visita sorpresa de su pareja en el foro de Venga la Alegría, con motivo del Día del Amor.

“Nunca se enoja conmigo y me dice ‘ponte faldas cortas’ y ‘ponte bonita’”, agregó Flor ante las cámaras, dejando en claro que Rafael es una pieza fundamental en su vida fuera de las cámaras.

¿Qué se sabe sobre la relación de Flor Rubio con Rafael Martínez?

De acuerdo a las declaraciones dadas por los conductores Horario Villalobos y Ricardo Cazares en la edición del programa citada, Rafael Martínez encontró al “amor de su vida” en Flor Rubio, ya que, anteriormente, solía ser demasiado “coqueto”.

Asimismo, se sabe a partir de las palabras de Cazares que Rafael suele acompañar a Flor en su trabajo y que siempre la deja “brillar”.

“De pronto, cuando Flor tiene que ir a cubrir un evento en la noche, a alguna premier, a alguna obra de teatro, a una cena de trabajo, Rafa siempre la acompaña, pero deja a su mujer brillar y él se queda esperándola. Eso me parece de un amor y un cariño espectacular”, declaró Ricardo Cazares.

Por su parte, Rafael describe a Flor como “la mejor compañera, la mejor mamá, la más leal, la más honesta” y le agradece por “dar la vida, la vida por todos los que quiere”.