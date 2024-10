Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, revela que estuvo en rehabilitación

Nicole Chávez, hija de la estrella del boxeo Julio César Chávez, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, debido a que en una entrevista reveló que estuvo en rehabilitación durante dos meses y medio.

La joven de 23 años explicó que, gracias a un cuadro de depresión, estuvo internada durante dos meses y medio en una de las clínicas de rehabilitación de su padre que se dedican a ayudar a personas con problemas de adicción y salud mental.

Los Chávez, protagonistas de nuestro reality favorito, llegan a La Resolana [VIDEO] Los Chávez, protagonistas de nuestro reality favorito, llegan a La Resolana para platicar y divertirse con la ocurrencias de El Capi Pérez. Julio César Chávez nos hablo de todo.

Nicole recordó que todo esto ocurrió hace aproximadamente cinco años, cuando tenía 18 años de edad: “Estuve en una clínica de mi papá internada dos meses y medio, igual por un cuadro depresivo. Tengo en casa el ejemplo de lo que no quiero repetir. No culpo a mi padre por lo que hizo ni por lo que vivió, porque queda en mí tomar terapia, madurar. No puedo culpar a la gente de sus errores”, aseguró.

“El estar en una de sus clínicas me hizo darme cuenta hasta dónde puede llegar uno por una depresión, por no tratarse. Es un lugar que siempre voy a recomendar porque cura el alma”, agregó Nicole, quien también dijo que la clínica le ayudó a sanar muchas heridas de su infancia y a comprender mejor a las personas que luchan con adicciones.