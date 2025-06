Aida Cuevas responde a su hermano Carlos Cuevas; niega haber violentado a sus padres

Aida Cuevas, quien compartió que ganó la primera instancia legal de la demanda que interpuso su hermano Carlos en su contra por daño moral, declara en exclusiva para Venga La Alegría otro argumento que existe en dicho proceso, ¿es verdad que ella violentó a sus padres como dice su hermano?

¿Qué dijo Aida Cuevas?

“Siempre me hice cargo de mis padres, de mis hermanos y desde hace muchos años de mis hijos porque, aunque me casé soy madre soltera, pero me ha tocado esta encomienda y me siento orgullosa, y el que es agradecido será bendecido y el que no, ya lo verán”, declaró Aida Cuevas.

¿Aida Cuevas perdonará a Carlos Cuevas? Tras su triunfo legal, la cantante dijo sentimientos encontrados.

“Podrán apelar y podrán hacer otras cosas, pero los 25 millones por los que fui demandada de parte de mi hermano, lo gané, eso es lo que a mí me llena de gusto porque gané, pero de tristeza porque tu propia sangre te está demandando, entonces, sí, la tristeza la tengo porque me duele que venimos del mismo viente, pero no de la misma cuna.

En mi corazón cabe el perdón y así quiero vivir, con un perdón de corazón hacia él, no tal vez acercándome, tal vez teniéndolo y volver a conectar, pero de mi parte, de corazón lo digo, lo perdono”, recalcó Aida Cuevas.

¿Carlos Cuevas apeló?

Enrique González, abogado de la cantante, confirmó que Carlos Cuevas apeló esta sentencia de primera instancia.

“Sí, sí apeló, apeló porque, evidentemente, la sentencia no le fue favorable y nosotros hicimos lo propio pero para efecto de que lo condenen. Esta resolución puede ser en tres grandes sentidos, confirmado en los términos que está, modificado parcialmente o en su caso revocarla, hay que esperar”, dijo el letrado.

El abogado también aseguró que la autoridad está al tanto que Aida Cuevas fue violentada físicamente por parte de su hermano. “Ella fue golpeada brutalmente, inclusive, aun cuando no es la materia, el propio juez civil hace alusión a que la violencia tan grande que ella vivió, manifestar que ella estaba siendo agredida, levantar la voz, entonces no pudiera haber malicia efectiva, por lo tanto no puede haber daño moral porque ella simplemente habló de las vivencias y de las agresiones que estaba sufriendo, en ningún momento quiso dañar la imagen de nadie, más bien, quiso alzar la voz y se quiso defender”, finalizó.