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Aída Cuevas

MasterChef Celebrity

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aída Gabriela Cuevas Castillo es una cantante y actriz mexicana con 45 años de carrera artística profesional, en el género mariachi.

Aída Cuevas es la cantante conocida como "La Máxima Exponente de la Música Mexicana".

Nació el 24 de septiembre de 1963 en la Ciudad de México.

En 45 años de carrera artística profesional, en el género mariachi, Aída ha publicado 40 álbumes con ventas de más de 9 millones de copias y ha sido galardonada con más de 700 premios a nivel mundial, incluyendo el Grammy y el Grammy Latino.

Ella ha llevado la música tradicional de su México a lo largo y ancho de cuatro continentes.

La cantante se despidió de MasterChef Celebrity por cuestiones de salud en el programa 16 de la temporada.

Aída Cuevas

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