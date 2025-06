Aída Cuevas confiesa que su hermano la golpeó a ella y a su papá

Este es uno de los conflictos familiares que más hizo ruido en el mundo del espectáculo mexicano. Incluso, las demandas han sido el tema central, esto porque Carlos Cuevas se ha metido de manera directa con su hermana, Aída Cuevas. Sin embargo, según lo reportado en distintos espacios (como Ventaneando), la mujer de 61 años salió avante en este intento de ataque por parte de su propia familia.

Ahora, aunque ya se había manejado desde rumores del pasado, la propia cantante indicó que esta relación se vivió entre ciclos de violencia. En cada participación que la cantante brinda a los medios de comunicación, ella se refiere a los ataques de su hermano, que en el último proceso legal intentó que le retribuyeran daños a su imagen y demás cuestionamientos que resultaron desestimados.

¿Carlos Cuevas fue violento con Aída Cuevas y su familia?

En los días recientes hizo ruido la resolución del problema legal que tienen estos dos hermanos artistas. La demanda que realizó Carlos fue para contrarrestar las declaraciones que hizo Aída, al indicar que fue violento con ella y con sus padres. Situación que recalcó de nueva cuenta en las entrevistas de los últimos días.

La artista nacida en Ciudad de México dijo que ella ya dejó pasar lo que le hizo a ella, pero que no perdona cómo su hermano maltrató a sus papás: “Yo estoy enojada y por lo que él me demanda es por lo que dije, que le pegó a mi papá, que a mi madre la corrió de la casa, que a mí me pegó, muchas cosas, y por eso es el problema para él”.

¿Cómo ocurrió la agresión de Carlos contra Aída Cuevas?

Los testimonios de los problemas que sostienen desde hace tiempo indican que Carlos nunca ha aceptado (aunque todo ha salido en favor de la hermana) la derrota legal, hasta el último comunicado donde dijo que las cosas no le favorecen.

Sin embargo, Aída recalcó e indicó cómo fue la agresión que recibió de parte Carlos Cuevas: “Venía mal, desorbitado de los ojos. Entró a la casa, llegó a maldecirme, a decir muchas groserías, me zarandeó y me tiró contra la pared”. Ante eso, se espera que la situación termine, aunque no sería extraño que se concrete otro capítulo de esta pelea familiar.

