Alicia Villarreal asegura que Arturo Carmona no es un hombre violento y así respondió él

Luego de que Arturo Carmona aseguró que gracias a la carta que Alicia Villarreal le envió a la periodista Blanca Martínez hace 21 años, la gente lo ha tachado como un hombre violento. En exclusiva para Venga La Alegría, la ‘Güerita Consentida’ junto con su equipo de trabajo, atendió a las cámaras y comparte la percepción que tiene actualmente del padre de su hija, a pesar de lo que vivió hace más de dos décadas.

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

“Yo si quiero mencionar que Arturo, o sea, es una persona que hoy en día no es ni violento, ni así como de repente se empezó a tachar, entonces, por eso creo que tomó esta actitud y a veces platicamos, a veces no, me puede mandar un mensaje, una llamada o algo, pero como mi hija ya no está en casa, ella ya vive, ya tiene su vida, entonces, ya no se nos da tanto esto y yo también he trabajado mucho y creo que ha sido una reacción de reacción como me lo ha mencionado”, dijo Alicia Villarreal.

¿Qué dijo sobre Blanca Martínez? La regiomontana aseguró que Blanca Martínez no es responsable de que este escándalo se haya revivido hace unos días en las redes sociales.

“La señora Blanca Martínez no tiene nada que ver en esto, me duele un poquito, me lastima porque no deja de ser una persona bien importante en la industria del regional mexicano. Ha trabajado muchisísimo y es mujer, eso me duele tantito porque ella no tiene nada que ver”, agregó.

“Mi momento actual es este proceso legal que estoy llevando y que me ha tenido trabajando mucho en eso para yo poder buscar mi justicia, entonces hablar de eso hoy en día no quisiera”, finalizó Alicia Villarreal.

¿Cómo reaccionó Arturo Carmona?

Arturo Carmona reacciona la declaración de Alicia Villarreal donde señaló que en el presente el padre de su hija no es un hombre violento, como le definió hace más de 20 años en una carta que le entregó a la periodista Blanca Martínez.

“Yo no he cambiado, he sido el mismo durante toda mi vida y eso se los debo a mis padres, a la educación que he tenido desde niño, pero agradezco el comentario y bueno, yo tampoco sé de dónde ella no se dio cuenta de dónde salió esto, todo el mundo lo sabemos.

Ha sido todo muy claro, en el trayecto, en todas las declaraciones hay malos entendidos, hay cosas que se distorcionan y eso ocasiona un teléfono descompuesto. Mi hija y yo estamos muy bien, mi hija está muy bien con su mamá. A veces lo que se ve o se sabe públicamente es muy distinto a la realidad, pero bueno, yo sé que es parte del periodismo, del trabajo de todos ustedes”, declaró Arturo Carmona.

A raíz de esta situación es señalado como un agresor. “Yo creo que hay cosas que no tienen precio, que valoro mucho y diciendo la verdad pueden lastimar a mi gente, a mi familia, a gente que amo realmente y si eso vale el callar, lo voy a hacer”.

¿Alicia Villarreal se reunió con él?

Arturo Carmona dijo que no porque los dos tienen mucho trabajo y a veces no es necesario.