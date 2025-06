Arturo Carmona reacciona con la cabeza fría: “Hay que contar la historia completa”

El nombre de Arturo Carmona se encuentra en medio de la polémica luego de que el famoso fue acusado de haber violentado a Alicia Villarreal, esto debido a que ‘La Güera Consentida’ señaló que el actor es igualito a Cruz Martínez, su aún esposo a quien hace algunos meses denunció por presunta violencia familiar.

Es así como muchos internautas comenzaron a hacer viral un video en el que Blanca Martínez ‘La Chicuela’ lee una carta enviada por la intérprete de Monterrey, en la que narra una ocasión en la que Arturo se puso violento en su propia casa y con su hija Melenie siendo aún una bebé.

Arturo Carmona asegura que no se ha contado la historia completa

En exclusiva para Ventaneando, el famoso dijo que ya tiene la cabeza fría y reaccionó de manera calmada a las especulaciones sobre él que siguen rondando el internet, y es que asegura que de conocer la historia completa las personas no lo tacharían de ser un violentador.

Te puede interesar: Venga La Alegría: Arturo Carmona explota contra ‘La Chichuela’ por esta razón

Además, Carmona sostuvo su postura al asegurar que nunca agredió a Alicia Villarreal y confesó que hasta el momento no ha hablado con la cantante, pese a que ambos tienen una hija en común, quien por cierto también se pronunció a favor de su padre.

“No hablar con la cabeza caliente porque uno puede hablar de más desde el enojo... no la violenté, no fue así, no pasó lo que esa carta famosa en su momento dijo, inclusive en esa misma época aclaramos, limamos asperezas y todo quedó en paz”, aseguró el actor.

¿Arturo Carmona contará la historia completa detrás de su relación con Alicia Villarreal?

El famoso no fue claro con lo que quiere decir al acusar que no se ha contado la historia completa, aunque tampoco pretende hacerlo, no al menos en un futuro próximo pues dijo que lo dejará en manos de Blanca Martínez ‘La Chicuela’ y Alicia Villarreal, diciendo que ya ha hablado lo que tuvo que hablar, pero asegurando que la gente no lo ofendería si supieran toda la verdad.