Venga La Alegría: Arturo Carmona explota contra ‘La Chichuela’ por esta razón

Un nuevo escándalo acecha otra vez a Arturo Carmona, en redes sociales han revivido la carta que Alicia Villarreal le envió a Blanca Martínez ‘La Chicuela’, misma que ella leyó en un programa de televisión hace ya muchos años, donde señala al actor de haberla golpeado.

¿Qué decía la carta que leyó hace años ‘La Chicuela’?

“Querida Blanca, estoy desecha, no sabes la noche que pasé hoy, fue una pesadilla, llegó Arturo como loco a la casa, no sé si estaba tomado pero se veía mal y, además furioso insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa.

Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba para arriba, en la escalera me decía cosas horribles y me cacheteó. Me azotó contra la pared, sentí que me tiraba, me dio tanto miedo, aún así me fui tras de él porque se metió al cuarto de la bebita que estaba dormida y yo le decía desde lejos que se calmara y que era mejor que se marchara. De pronto reaccionó y llorando me pedía perdón, lloró y lloró”, versa la carta que fue leída por ‘La Chicuela’ en el año 2001.

¿Cómo reaccionó Arturo Carmona? A raíz de lo que está pasando entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez actualmente, internautas revivieron este hecho, lo que desató la furia de Arturo Carmona, quien no dudó en manifestarlo en sus redes sociales.

“Ya, ya estoy harto, ya estoy cansadísimo. Esto va para ti Blanca Martínez que sacaste una carta de hace más de 25 años, donde dices tantas barbaridades. Quiero aclararte y recordarte que te arrepentiste de haberla sacado, te disculpaste con mi familia y con un sevirdor, nada más que mi familia no te quiso atender porque hiciste mucho daño con esa carta”, dijo Arturo Carmona.

“Esto es ridículo, ya basta de que todo el mundo se esté subiendo al carrito de los problemas ajenos, ya, no seas ridícula Blanca Martínez, de verdad. Cuando quieras hablar conmigo aquí estoy y te recuerdo, te creí tus disculpas hace 25 años, ¡ya basta!”, finalizó.

Recordemos que Blanca Martínez no fue la encargada de revivir dicha carta, sino los internautas, por ello, Blanca Martínez dijo no querer problemas con nadie, ya que ella no fue la que revivió el tema.